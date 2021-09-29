"Нашу работу заметили": координатор "Голоса"* Костылева** о включении в реестр иноагентов

Координатор движения "Голос"* в Петербурге Полина Костылева** не собирается прекращать работу после включения в список СМИ-иноагентов. Она считает, что проект отлично показал себя во время выборов, и его работа не осталась незамеченной со стороны властей, что и стало причиной для попадания в перечень.

– Деятельность "Голоса" по осуществлению наблюдения на выборах была очень успешна. И была отмечена статусом иноагента со стороны государства. Это (включение в реестр – ЗАКС.Ру) действительно здорово ухудшит жизнь. Что делать? Будем жить в такой ситуации и продолжать то, что мы делаем. С одной стороны, ты понимаешь, что ты делал это не зря, твою работу заметили. С другой стороны, твоя жизнь в какой-то степени ухудшится. Нужно принять эти правила игры, – рассказала ЗАКС.Ру Костылева.

Включение в реестр стало для нее неожиданным. Она считает, что персональное упоминание ее и коллег в списке Минюста — это попытка властей "точечно выключить" участников "Голоса".

Кроме Костылевой в реестр попали три члена совета объединения, а также 13 руководителей региональных отделений.

*"Голос" включен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

** Полина Костылева внесена Минюстом в перечень СМИ-иноагентов

Константин Леньков