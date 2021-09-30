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Новости 16:31

Мосгорсуд изменил приговор Любови Соболь по "санитарному делу"

фото ЗакС политика Мосгорсуд изменил приговор Любови Соболь по "санитарному делу"

Мосгорсуд ужесточил приговор Любови Соболь по "санитарному делу", сообщил в Twitter адвокат Владимир Воронин.

Раньше Соболь, чтобы сменить место жительство, нужно было уведомлять надзирающий орган. Теперь Мосгорсуд указал, что это ей нужно будет согласовывать. В остальной части приговор оставлен без изменений.

Преображенский суд Москвы в начале августа назначил Соболь полтора года ограничения свободы, признав виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Ей запрещено покидать дом ночью, посещать массовые мероприятия, уезжать за пределы Москвы и Подмосковья без уведомления органов. 

Напомним, фигурантов "санитарного дела" обвиняли в подстрекательстве к нарушению ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм). По версии следствия, оппозиционеры, организовавшие несогласованную акцию 23 января в поддержку арестованного Алексея Навального, создали угрозу массового заражения граждан коронавирусом.

 


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