Суд в Москве арестовал профессора Кагарлицкого на 10 суток за пост об акции КПРФ в соцсетях

Савеловский суд Москвы арестовал главу Института глобализации и социальных движений*, преподавателя Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Бориса Кагарлицкого на 10 суток, сообщили представители суда.

На Кагарлицкого был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация митинга без согласования). Поводом стало то, что он опубликовал в соцсетях анонс митинга КПРФ 25 сентября. Напомним, тогда коммунисты выступили против результатов дистанционного электронного голосования, из-за которых кандидаты от партии резко уступили на выборах в Госдуму соперникам из "Единой России".

Кагарлицкого задержали накануне у Шанинки, когда он должен был читать лекцию о Марксе.

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