Муниципал
           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 30 сентября, 22:32

Шмаков возглавил совет МО "Автово"

фото ЗакС политика Шмаков возглавил совет МО "Автово"

На заседании "обновленного" совета МО "Автово" 30 сентября депутаты избрали справедливоросса Илью Шмакова на должность главы округа, сообщил ЗАКС.Ру новый руководитель муниципалитета. 

В предыдущем созыве Шмаков занимал пост заместителя председателя совета. Руководил муниципалитетом в предыдущем созыве Геннадий Трусканов. В новом созыве Трусканов перейдет на должность заместителя председателя на непостоянной основе. 

Заместителем председателя совета на постоянной основе избрана Диана Бондаренко. Исполняющим обязанности главы местной администрации назначили Алана Касаева, который занимал должность главы местной администрации в шестом созыве. 

Напомним, по итогам выборов 19 мест в совете досталось представителям "Справедливой России – За правду". Почти половина из них – депутаты предыдущего созыва. Еще один мандат получила Вера Соловьева из КПРФ. Как и на прошлых выборах, единороссы в совет не прошли. 

Шмаков также баллотировался в депутаты Государственной думы от "Справедливой России – За правду" по 218-му округу, но уступил кандидату от "Единой России" Виталию Милонову

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Автово
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Бондаренко Диана Евгеньевна
Соловьева Вера Ивановна
Трусканов Геннадий Борисович
Шмаков Илья Владимирович
Упоминаемые персоны
Бондаренко Диана Евгеньевна 
Соловьева Вера Ивановна 
Трусканов Геннадий Борисович 
Шмаков Илья Владимирович

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости1 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru