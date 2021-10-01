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Экс-глава Генштаба Белоруссии призвал "как Путин, мочить в сортире всех" противников власти

фото ЗакС политика Экс-глава Генштаба Белоруссии призвал "как Путин, мочить в сортире всех" противников власти

В ходе панихиды по офицеру КГБ Дмитрию Федосюку, который был застрелен в ходе спецоперации по ликвидации, как утверждают белорусские силовики, экстремистских элементов, бывший начальник Генштаба республиканской армии Олег Белоконев высказался о методах, которые следует применять ко всем противникам власти.

Белоконев уверен, что с несогласными должен быть короткий разговор: в качестве примера он привёл знаменитую фразу Владимира Путина о террористах, сказанную им в 1999 году после бомбардировки российской авиацией Грозного.

"Эти люди готовились, и человек настроен был стрелять. Он прекрасно понимает, что он делает, для чего он это делает, все это кидалось в стрим. Вот эта супруга его, или как ее там назвать, которая хладнокровно все это снимала… Лежачий, убитый муж уже. Офицер раненый или убитый в то время. <…> Мы стараемся все сделать по закону. По закону с ними беседовать, по закону их убеждать, уговаривать. А надо, как Путин сказал, мочить в сортире всех, за одного 20, 100, чтобы неповадно было", — поделился своими умозаключениями экс-глава белорусского Генштаба в эфире СТВ.

Напомним, ранее в Минске в ходе силового штурма квартиры, в которой, как утверждают в КГБ Белоруссии, находились якобы "связанные с оппозицией" экстремисты Андрей Зельцев и его жена, был смертельно ранен офицер Дмитрий Федосюк. Нападавшего застрелили ответным огнём, а его супругу задержали и поместили в резонансное СИЗО "Окрестина".

Фото: Стопкадр / СВТ


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