ЗакС обживается

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Парламент Петербурга 1 октября провел уже второе за неделю заседание. Были утверждены вице-спикеры - по одному от "Единой России" и "Справедливой" - а также определены составы постоянных комиссий. После рассмотрения всех вопросов депутаты-новички заселились в свои кабинеты.

За назначение вице-спикеров, руководителей двух комитетов и семи комиссий голосовали пакетом. "Против" были три депутата. Об отказе поддерживать пакет заявила фракция "Яблоко" из двух человек. Кто был третьим - неизвестно.

Заместителями председателя городского парламента стали бывший вице-губернатор Николай Бондаренко ("Единая Россия") и лидер регионального отделения "Справедливой России" Марина Шишкина. Первый больше года проработал в городском правительстве с председателем ЗакСа Александром Бельским.

- Мы знаем те проблемы, с которыми он сталкивался на своем рабочем месте, - высказался о коллеге Бельский. - Знаем, как он преодолевал, решал непростые задачи по городскому хозяйству, по уборке города в снежные зимы.

Уборка города в зимний период неоднократно становилась поводом для критики со стороны депутатов. Бондаренко как главного ответственного по этому вопросу тоже вспоминали не раз. Он даже специально посещал Мариинский дворец с отчетами об уборке города от снега. Однако перед голосованием за утверждение на пост зампреда парламента вопросов ему никто задавать не стал.

Шишкина уже была депутатом ЗакСа пятого созыва. Шла и в шестой по одномандатному округу № 12, но уступила тогда еще единороссу Андрею Анохину. Ту кампанию она охарактеризовала как "спецоперацию по зачистке округов в пользу кандидатов от "Единой России". В седьмом созыве фракция справедливороссов в целом поддержала выдвижение парламентским большинством Бельского на должность спикера.

Представляя кандидатуру бывшего декана факультета журналистики СПбГУ Шишкиной на должность своего заместителя, Бельский назвал ее "крестной мамой всей петербургской журналистики". Зампред-справедливоросс села по левую руку от председателя. В пятом созыве ЗакСа это было место эсера Павла Солтана, трагически погибшего в августе 2016 года. С тех пор в президиуме городского парламента были только единороссы.

- Не место красит человека, а человек место. Я уверена, что не допущу того, что эта должность меня испортит, - позже пообещала Шишкина журналистам.

Хотя депутаты Денис Четырбок ("Единая Россия") и Максим Яковлев (ЛДПР) переизбрались в седьмой созыв, при новом спикере было решено не продлевать их полномочия во главе комитета по законодательству и бюджетно-финансового комитета соответственно. Первый доверили бывшему руководителю МО "Финляндский округ" Всеволоду Беликову, давно и хорошо знакомому Бельскому по работе в Совете муниципальных образований. БФК будет возглавлять Михаил Барышников, тоже в прошлом руководитель муниципалитета "город Петергоф".

Когда на брифинге у Бельского спросили, почему поменяли руководителей комитетов, спикер не стал давать подробных разъяснений:

- Действительно, в парламенте есть изменения. Мы надеемся, что все они к лучшему. Мы видим, что комиссии сформированы достаточно сбалансировано. Там представлены коллеги из всех партий практически. Что касается тех людей, которые их возглавляют. Ну вот, определились пока таким образом. Посмотрим пока, как это будет работать, а потом будем делать выводы. Наша задача - чтобы все комитеты и комиссии работали эффективно.

Поменялись главы и почти у всех постоянных комиссий. На своих местах остались только Юрий Авдеев, отвечавший за образование, культуру и науку, а также Юрий Гладунов, ответственный за вопросы устройства государственной власти, местного самоуправления и административно-территориального устройства.

Комиссию по городскому хозяйству, которой в ближайшее время предстоит рассмотреть проект нового генерального плана города, а затем ежегодно рассматривать поправки в закон о зеленых насаждениях, доверили бывшему главе Выборгского района Валерию Гарнецу. Руководить комиссией по социальной политике ожидаемо поручили другому выходцу из Смольного Александру Ржаненкову. Он работал в органах исполнительной власти с 1994 года. Последние 12 лет руководил комитетом по соцполитике. Главой постоянной комиссии по экологии стал Александр Ходосок. В начале 2010-х вместе с Бельским они управляли муниципалитетами-пригородами Курортного района. Ходосок - Зеленогорском. Бельский - Сестрорецком. Комиссия по вопросам правопорядка и законности досталась Константину Чебыкину.

Единственный неединоросс во главе комиссии - член КПРФ Ирина Иванова. Ей предстоит руководить комиссией по промышленности, экономике и предпринимательству. Представляя ее, Бельский отметил активное участие коммунистки в заседаниях городского правительства.

Публично против предложенного списка парламентских руководителей высказался только депутат "Яблока" Александр Шишлов. Он достаточно долго добивался права выйти на трибуну. Спорить пришлось с начальником юридического управления ЗакСа Светланой Коноваловой. Она уверяла, что регламент не предусматривает выступлений по данным вопросам, Шишлов настаивал на обратном. Бельский разрешил высказаться. Депутат вышел на трибуну и заявил о нарушении принципа представительства всех политических сил.

- Двенадцать руководящих постов распределены между тремя фракциями, представляющими 63% избирателей, - сказал Шишлов. - Причем 83% должностей занимает "Единая Россия", за которую проголосовало 33%. Как формировался этот пакет – мне неизвестно, "Яблоко" не было приглашено к его обсуждению. Совет фракций не созывался.

Вскоре выступавший коснулся темы нарушений на выборах во втором избирательном округе. Там за место в парламенте боролись единоросс Александр Ржаненков и "яблочник" Борис Вишневский. Бельский сделал Шишлову замечение:

- Мы обсуждаем немножко другие вопросы. Мне кажется, я предоставил вам слово - поступил корректно. И некорретно переходить в другой формат, - спокойно объяснил спикер.

Шишлов покинул трибуну и сказал с места, что его фракция не поддерживает внесенный пакет.

Составы комиссий утвердили достаточно оперативно. Бывшие председатели, отлученные от руководства, вошли в них рядовыми членами. Исключение составил только единоросс Алексей Макаров, в шестом созыве руководивший комиссией по промышленности. По информации ЗАКС.Ру, работать там рядовым членом депутат отказался по собственной инициативе.

После завершения пятничного заседания в коридорах Мариинского дворца кипела работа. На двери кабинетов монтировали новые таблички. Вновь избранные парламентарии вселялись на новые места. Оппозиция, по-прежнему, обитает на третьем этаже, ЛДПР - на первом, единороссы - на всех. Марина Шишкина заняла кабинет, переходящий от вице-спикера к вице-спикеру. Когда-то здесь работал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, затем - Павел Солтан, в последние годы - единоросс Анатолий Дроздов.

На двери кабинета экс-депутата от Партии Роста Оксаны Дмитриевой теперь табличка с именем главы регионального исполкома ОНФ Андрея Рябоконя. Лидер фракции КПРФ Роман Коненко "вселился" по соседству с Михаилом Амосовым.

Михаил Барышников в прошлом созыве он занимал совсем маленькую комнату, переделанную из бывшего технического помещения. В статусе главы БФК ему понадобился кабинет попросторнее. Подошел тот, в котором раньше работал единоросс Роман Коваль. После того как летом 2020 года Коваля арестовали, помещением никто не пользовался.





























текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников