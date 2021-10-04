ЦИК зарегистрировал еще 60 человек как депутатов Госдумы

Центральная избирательная комиссия 4 октября зарегистрировала в качестве депутатов Государственной Думы 60 человек. Речь идет об избранных кандидатах по федеральному избирательному округу.

Ранее Центризбирком уже зарегистрировал избранных депутатов, но 72 из них отказались от своего мандата, напомнил на заседании член ЦИК Евгений Шевченко. Он сообщил, что освободившиеся места достались другим людям, которых уведомили о необходимости сложить несовместимые со статусом депутата полномочия. Это сделали 60 человек, заявил Шевченко.

Он добавила, что еще 12 человек отказались от мест в Госдуме. Эти мандаты остаются вакантными, отметил член ЦИК.

Напомним, больше всего мест в Госдуме получила партия "Единая Россия" — 324. На втором месте КПРФ — 57, а на третьем "Справедливая Россия – За правду" — 27. Также в парламент прошли ЛДПР, "Новые люди", "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" и 5 самовыдвиженцев.

София Саттарова