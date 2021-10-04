           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:35

Бебенин снова возглавил Заксобрание Ленобласти

фото ЗакС политика Бебенин снова возглавил Заксобрание Ленобласти

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 4 октября переизбрали единоросса Сергея Бебенина спикером регионального парламента нового созыва. Его кандидатуру поддержали 36 из 48 депутатов.

Кроме Бебенина на должность спикера претендовали Дмитрий Звонков из КПРФ и Валерия Коваленко из "Справедливой России – За правду". Они получили семь и пять голосов соответственно.  

ЛДПР не стала выдвигать своего кандидата. Член фракции Андрей Лебедев заявил, что в партии не согласны с результатами выборов и считают итог этого заседания предрешенным.

Бебенин возглавляет областной ЗакС с 2012 года. Он начал работу в качестве депутата еще в 2007 году. Во время своего первого срока был назначен заместителем председателя Законодательного собрания. С 2013 года занимает пост секретаря регионального отделения "Единой России". До избрания в Заксобрание руководил ОАО "Мурманский морской рыбный порт".

По итогам выборов "Единая Россия" получила 35 мест в парламенте Ленинградской области, КПРФ — 7, "Справедливая Россия – За правду" — 5. ЛДПР представляют три депутата. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости4 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru