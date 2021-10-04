Крашенинников: Субъекты будут вправе ограничить количество переизбраний своих глав

Проект закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", который отменяет на федеральном уровне ограничения для глав регионов избираться на эту должность более двух сроков подряд, оставляет возможность устанавливать такие ограничения на уровне регионов. Это следует из ответа на запрос ЗАКС.Ру соавтора инициативы, председателя комитета Госдумы VII созыва по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

"В целях повышения эффективности деятельности уровней публичной власти, нормы о количестве сроков полномочий высшего должностного лица субъекта предложено перевести с федерального уровня на региональный. Таким образом, в проекте федерального закона № 1256381-7 данные нормы отсутствуют, но субъекты Российской Федерации будут вправе, с учетом своей специфики, самостоятельно предусмотреть в региональных уставах и конституциях ограничения по количеству переизбрания главы субъекта", – заявил Крашенинников.

Он также отметил, что проект закона стал очередным шагом в приведении законодательства в соответствие с обновленной Конституцией. Одним из следующих шагов, по словам автора, будут изменения в законодательство о местном самоуправления.

Напомним, инициативу подготовил совместно с главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом.

Фото: http://duma.gov.ru/