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Помощника депутата Госдумы Рашкина арестовали на 10 суток за сторис об акции КПРФ 20 сентября

фото ЗакС политика Помощника депутата Госдумы Рашкина арестовали на 10 суток за сторис об акции КПРФ 20 сентября

Никулинский суд Москвы арестовал на 10 суток помощника депутата Госдумы Валерия Рашкина Владислава Жуковского из-за сторис об акции КПРФ 20 сентября, сообщил в телеграм-канале депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

На Жуковского был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация митинга без подачи уведомления). Он рассказывал, что ему вменили репост сторис в Instagram картинки депутата Госдумы Сергея Обухова с информацией о встрече с депутатами от КПРФ после выборов.

20 и 25 сентября КПРФ провела две акции, протестуя против итогов выборов в Госдуму. Коммунисты выступают против результатов дистанционного электронного голосования, из-за которых кандидаты от партии резко уступили на выборах в Госдуму соперникам из "Единой России". 


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