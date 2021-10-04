Помощника депутата Госдумы Рашкина арестовали на 10 суток за сторис об акции КПРФ 20 сентября

Никулинский суд Москвы арестовал на 10 суток помощника депутата Госдумы Валерия Рашкина Владислава Жуковского из-за сторис об акции КПРФ 20 сентября, сообщил в телеграм-канале депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

На Жуковского был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация митинга без подачи уведомления). Он рассказывал, что ему вменили репост сторис в Instagram картинки депутата Госдумы Сергея Обухова с информацией о встрече с депутатами от КПРФ после выборов.

20 и 25 сентября КПРФ провела две акции, протестуя против итогов выборов в Госдуму. Коммунисты выступают против результатов дистанционного электронного голосования, из-за которых кандидаты от партии резко уступили на выборах в Госдуму соперникам из "Единой России".