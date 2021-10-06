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Новости 11:04

Центризбирком передал 9 вакантных мандатов депутатов Госдумы

фото ЗакС политика Центризбирком передал 9 вакантных мандатов депутатов Госдумы

Центральная избирательная комиссия 6 октября приняла решение о передаче вакантных мандатов депутатов Государственной Думы. Всего свободными оставались 12 мест в парламенте, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.

По его словам, 9 человек готовы принять мандаты и направили в Центризбирком необходимые документы. Члены Центрального избиркома единогласно зарегистрировали их парламентариями.

Еще три человека отказались от депутатских кресел, сообщил Шевченко. Следующие в очереди на эти мандаты готовы подтвердить свое согласие войти в Госдуму, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Она предлождила решить вопрос оперативно и позже 6 октября зарегистрировать этих людей. 

Напомним, всего в Госдуме 225 мандатов распределяется между партиями по их общефедеральным спискам для голосования. Также в парламенте 225 депутатов, которые выиграли выборы по одномандатным округам. Их регистрируют окружные избирательные комиссии. 

София Саттарова


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