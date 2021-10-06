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Новости 11:31

СК завел дело на сотрудников колонии в Белгородской области из-за видео с пытками заключенного

фото ЗакС политика СК завел дело на сотрудников колонии в Белгородской области из-за видео с пытками заключенного

Управление Следственного комитета по Белгородской области возбудило дело по ст. 286 УК РФ (превышение полномочий) в отношении сотрудников исправительной колонии № 4 после публикации проектом Gulagu.net видео с пытками заключенных, передает "Фонарь".

Видео с пытками заключенного, предположительно, в ИК-4 в Алексеевке в 2015 году Gulagu.net опубликовал в августе. Редакция подала запрос в УФСИН, однако, по словам журналистов, ответы на многие вопросы не получила. В службе заявили, что не могут назвать количество обращений по фактам неправомерного применения физической силы за десять лет, но при этом сообщили, что по каждому проводились проверки, а затем направлялись материалы в прокуратуру и СК.

Ранее основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что правозащитники при отъезде из России вывезли свыше 40 гигабайт видео, документов и фотографий, которые, по их словам, содержат сведения о пытках в колониях в Иркутской, Саратовской и Владимирской областях.

5 октября правозащитники опубликовали первую часть видео с пытками, предположительно, в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. После этого источники сообщили, что глава УФСИН по Саратовской области подал в отставку. ФСИН объявила о начале проверки. Следственный комитет возбудил уголовное дело об изнасиловании по одному из эпизодов из видео. 6 октября проект опубликовал еще одно видео с пытками.


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