ЦИК распределил все мандаты депутатов Госдумы

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов на все мандаты Государственной Думы. Последние три вакантных места ЦИК распредилил 6 октября.

Ранее в тот же день Центризбирком зарегистрировал в качестве федеральных парламентариев 9 человек. Речь идет о кандидатах партий по общефедеральным спискам. Всего таких 225 человек от 5 партий.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что 88 отказывались от мандатов - их передавали следующим в списках. Еще 225 мандатов распределяются между победителями выборов по одномандатным округам.

Напомним, большинство мест в Госдуме после голосования получила партия "Единая Россия". У нее 324 мандата. Также в парламент прошли КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди", "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" и пять самовыдвиженцев.

София Саттарова