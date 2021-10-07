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Василенко продолжит представлять Ленобласть в Совете Федерации

фото ЗакС политика Василенко продолжит представлять Ленобласть в Совете Федерации

На заседании Законодательного собрания Ленинградской области нового созыва 7 октября депутаты снова проголосовали за назначение единоросса Дмитрия Василенко на пост сенатора от региона. Он представляет субъект в Совете Федерации с 2016 года.  

Кандидатуру Василенко предложил спикер областного Заксобрания Сергей Бебенин. Других претендентов на эту должность не было. 

– Нам очень приятно, что в прошлом созыве мы его делегировали в Совет Федерации. Эти годы показали, что наш выбор тогда был очень правильный, взвешенный. Он [Василенко] своей работой доказал именно это, - заявил член фракции "Единая Россия" Олег Петров. 

Большинство представителей других партий выразили солидарность. По итогам тайного голосования кандидатуру Василенко поддержали 45 из 48 депутатов, еще трое выступили "против всех". 

До начала работы в областном парламенте в 2016 году Василенко дважды избирался главой Кировского района Ленобласти. В 2001 году он стал самым молодым мэром в Европе, победив на выборах в Шлиссельбурге. 

Константин Леньков


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