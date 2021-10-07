Бельский назвал невозможным свое вмешательство в выборы в Петербурге

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в эфире телеканала "78" заявил, что правительство города оказывает содействие избирательной системе только в техническом плане. По его словам, не может устанавливающий компьютеры и рамки человек вмешаться в выборы.

– У нас есть избирательная комиссия, в ней работают более 23 тысяч человек, которые занимаются выборами. Конечно, 23 тысячи человек, вдруг вмешался один Бельский и все перевернул — ну это же невозможно, перестаньте. Это структура, которая управляется совершенно из другого места, – сказал Бельский.

Он добавил, что вообще сомневается во вмешательстве чиновников в выборы. Даже при большом количестве работников бюджетных сфер в избиркомах, отметил спикер ЗакСа.

- Вот смотрите, давайте разберём процесс. Вот избирательная комиссия. Туда приходит руководитель органа исполнительной власти и говорит: "Подтасовывайте выборы"? <...> Вот и я не знаю, но очень сильно сомневаюсь, – заявил Бельский.

По его словам, на любых выборах есть довольные и недовольные. Если при голосовании действительно совершены серьезные нарушения, с этим должны разбираться компетентные органы, уверен Бельский.

София Саттарова