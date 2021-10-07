Выборы президента в 2024 году могут обойтись бюджету в 33 млрд рублей

Бюджетные траты на выборы президента в 2024 году возрастут до 33 млрд рублей, на эти сведения в проекте бюджета на 2022–2024 годы обратил внимание РБК.

Эта сумма заложена в расходах на деятельность Центризбиркома. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, они увеличатся по сравнению с нынешними на 13,42 млрд рублей, или на 56%. Пока, согласно действующей редакции бюджета, на эти цели зарезервировано 19,8 млрд рублей.

Таким образом, выборы президента в 2024 году могут стать самыми дорогими в новой истории России в абсолютном выражении. В 2018 году выборы главы государства обошлись бюджету в более чем 14 млрд рублей из заложенных на это 17,7 млрд. В 2012 году на кампанию ушло 10,37 млрд, в 2008-м — 4,93 млрд, в 2004-м — 2,56 млрд рублей.

В целом на расходы Центризбиркома в 2023 году заложено чуть более 37 млрд рублей. Еще 4 млрд пойдет на финансирование текущей деятельности комиссии. На 2022 и 2024 годы заложены бюджетные ассигнования в несколько раз ниже: ,7 млрд и 4,1 млрд соответственно.

Эксперты пояснили, что реальные траты на выборы могут оказаться более скромными. По их словам, при определении затрат сразу учитывается возможность проведения второго тура, поскольку дофинансировать кампанию во время ее проведения невозможно. Кроме того, при формировании бюджета учитываются экономические факторы - к примеру, прогнозы по курсу рубля, из-за которого выборы могут подорожать.