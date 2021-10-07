           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:54

Мэр Белгорода Юрий Галдун решил уйти в отставку

фото ЗакС политика Мэр Белгорода Юрий Галдун решил уйти в отставку

Мэр Белгорода Юрий Галдун уходит в отставку, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 

По его словам, Галдун уже написал заявление об увольнении по собственному желанию. Совет депутатов Белгорода рассмотрит заявление на внеочередном заседании 13 октября.

Галдун стал мэром Белгорода в 2019 году. Церемония запомнилась тем, что Галдун принес присягу под музыку из "Звездных войн". Такой выбор музыки объяснили ошибкой звукооператора, который включил не ту композицию.

Ранее свои посты покинули мэр Оренбурга Владимир Ильиных и мэр Омска Оксана Фадина. Они перейдут в Госдуму, став депутатами.

фото: beladm.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости7 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru