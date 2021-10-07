Мэр Белгорода Юрий Галдун решил уйти в отставку

Мэр Белгорода Юрий Галдун уходит в отставку, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, Галдун уже написал заявление об увольнении по собственному желанию. Совет депутатов Белгорода рассмотрит заявление на внеочередном заседании 13 октября.

Галдун стал мэром Белгорода в 2019 году. Церемония запомнилась тем, что Галдун принес присягу под музыку из "Звездных войн". Такой выбор музыки объяснили ошибкой звукооператора, который включил не ту композицию.

Ранее свои посты покинули мэр Оренбурга Владимир Ильиных и мэр Омска Оксана Фадина. Они перейдут в Госдуму, став депутатами.

фото: beladm.ru