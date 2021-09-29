Мэр Омска Оксана Фадина ушла в отставку после избрания в Госдуму

Депутаты горсовета Омска приняли отставку мэра города Оксаны Фадиной в связи с ее избранием в Госдуму, сообщается на сайте омского парламента.

Исполнять обязанности мэра будет первый заместитель Фадиной Евгений Фомин. Также горсовет утвердил несколько кандидатур в комиссию по выборам мэра: в нее выдвинули пятерых депутатов, еще двух предложут фракции "Коммунисты России" и "Справедливая Россия - За правду". Еще семь кандидатур должен предложить губернатор Омской области.

Накануне в отставку ушел еще один глава города - Владимир Ильиных, возглавлявший Оренбург. Он также может стать депутатом Госдумы.