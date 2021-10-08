"Левада-Центр": "Партия Навального" получила бы фракцию в Госдуме даже без агитации

Непосредственно перед выборами социологи "Левада-Центра"* провели опрос на тему электоральных предпочтений граждан. До недавних пор результаты изыскания нельзя было публиковать ввиду запрета, наложенного действующим законодательством.

В июле социологи поинтересовались у россиян, каким партиям они отдали бы предпочтение на грядущих выборах - "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России - За правду", "Яблоку" или гипотетической "Партии Алексея Навального".

"Яблоко", согласно результатам, в федеральный парламент не прошло бы в любом случае, так как заручилось поддержкой всего 3% респондентов, а вот условная "Партия Навального" ещё на старте выборной кампании получила рейтинг в 5%, что позволило бы ей сформировать фракцию в Госдуме. ЕР набрала всего 26% (что практически вдвое меньше, чем по итогам прошедших выборов), КПРФ - 16%, ЛДПР - 12%, СРЗП - 11%.

Проект Навального "Умное голосование" поддержали 35% опрошенных: правда, о его существовании многие респонденты узнали от социологов, так как он активно блокировался в рунете и соцсетях. О существовании УГ 60% участников исследования ничего не слышали.

*"Левада-Центр" внесён Минюстом РФ в перечень НКО-иноагентов