Суд не стал рассматривать иски ТИКов к участковым комиссиям по аннулированию итогов выборов

Кировский районный суд 8 октября решил прекратить производства по делам об отмене итогов голосования на четырёх избирательных участках, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Иск об аннулировании итогов выборов на участке №589 подала территориальная комиссия №8. Последнюю в суде представляла Виктория Климшина. Судья Светлана Елькина обратилась к ней и напомнила, что при подаче административного иска следует указывать, какие именно права истца нарушены. Она попросила Климшину сообщить, какие права ТИК затронуты, или назвать норму закона, по которой избирком вправе обратиться в суд.

Представительница территориальной комиссии указала, что в законе о выборах сказано: "О принятом комиссией решении об обращении в суд с заявлением об отмене итогов голосования, результатов выборов, о внесении изменений в протокол комиссии об итогах голосования, о результатах выборов и (или) сводную таблицу данная комиссия информирует комиссию, организующую выборы, референдум". Из этого следует, что избирком вправе обратиться в суд по отмене итогов выборов другой комиссии, считает Климшина.

Судья с этим не согласилась. Она заявила, что в кодексе административного судопроизводства перечислено, кто имеет право подавать подобные заявления - избиркома там нет. Аналогичным образом судья Елькина аргументировало прекращение производств по искам территориальный комиссии №8 об отмене итогов голосования на избирательных участках №№ 757, 758 и 771.

Представители ТИК сослались на закон о выборах депутатов Государственной Думы. В нем сказано, что после утверждения итогов голосования их может отменить суд, а избирком при принятии решения об обращении в суд уведомляет об этом Центризбирком. Судья все же приняла решения рассмотрения всех дел прекратить.

София Саттарова