В Новгородской области ввели QR-коды и обязательную вакцинацию для части граждан

Тревожная эпидемическая динамика побудила руководство Новгородской области приостановить диспансеризацию и ввести временный запрет на массовые мероприятия, передает ТАСС со ссылкой на главу региона Андрея Никитина. В свою очередь, посещать публичные учреждения и заведения отныне разрешается на специальных условиях.

"Все объекты, как крытые стадионы, фитнес-центры, спортклубы, библиотеки, музей, театры, кинотеатры, объекты общественного питания - доступ теперь по QR-кодам", - объявил чиновник.

Кроме того, с 12 октября вступит в силу новая редакция "коронавирусного" постановления, по которому вакцинация от коронавируса станет обязательной для сотрудников, занятых в сферах общепита, транспорта, ЖКХ, здравоохранения, соцзащиты, образования и предоставления персональных услуг.

Наконец, неработающим пенсионерам в Новгородской области разрешили покидать дома только с 8 по 11 часов утра. Все остальное время они должны будут соблюдать режим самоизоляции.

Ранее вариант со введением в ближайшее время обязательных QR-кодов сочли возможным чиновники карельского правительства.