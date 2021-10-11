           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:59

В Новгородской области ввели QR-коды и обязательную вакцинацию для части граждан

фото ЗакС политика В Новгородской области ввели QR-коды и обязательную вакцинацию для части граждан

Тревожная эпидемическая динамика побудила руководство Новгородской области приостановить диспансеризацию и ввести временный запрет на массовые мероприятия, передает ТАСС со ссылкой на главу региона Андрея Никитина. В свою очередь, посещать публичные учреждения и заведения отныне разрешается на специальных условиях.

"Все объекты, как крытые стадионы, фитнес-центры, спортклубы, библиотеки, музей, театры, кинотеатры, объекты общественного питания - доступ теперь по QR-кодам", - объявил чиновник.

Кроме того, с 12 октября вступит в силу новая редакция "коронавирусного" постановления, по которому вакцинация от коронавируса станет обязательной для сотрудников, занятых в сферах общепита, транспорта, ЖКХ, здравоохранения, соцзащиты, образования и предоставления персональных услуг.

Наконец, неработающим пенсионерам в Новгородской области разрешили покидать дома только с 8 по 11 часов утра. Все остальное время они должны будут соблюдать режим самоизоляции.

Ранее вариант со введением в ближайшее время обязательных QR-кодов сочли возможным чиновники карельского правительства.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости11 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru