Мэр Пензы Андрей Лузгин решил уйти в отставку

Мэр Пензы Андрей Лузгин подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщили в администрации города.

Вопрос о сложении полномочий Лузгина рассмотрит гордума Пензы на внеочередном заседании в пятницу, 15 октября. Исполнять обязанности мэра пока будет замглавы городской администрации Александр Басенко.

Лузгин был мэром Пензы на протяжении двух лет. Он возглавил администрацию города в 2019 году.

За последний месяц в России со своих постов ушли мэры нескольких городов. Ранее в октябре ушел в отставку мэр Белгорода Юрий Галдун. Перед этим свои посты покинули мэр Оренбурга Владимир Ильиных и мэр Омска Оксана Фадина. Последние два экс-мэра перешли в Госдуму, став депутатами.

фото: penza-gorod.ru