Войтановский подал в суд на своего заместителя и совет МО "Лиговка-Ямская"

Смольнинский районный суд Петербурга 11 октября зарегистрировал иск главы МО "Лиговка-Ямская" Вадима Войтановского к своему заместителю Сергею Ильину и муниципальному совету. Он намерен признать незаконным заседание депутатов 28 июня, сообщил ЗАКС.Ру глава округа.

- Нарушили регламент, устав нарушили, процедуру нарушили. Наша позиция, что это заседание было незаконным. Одно [заседание 4 июня] уже в суде прошло, и суд его признал незаконным, - заявил Войтановский.

Как именно была нарушена процедура - он не уточнил.

Если суд отменит итоги собрания 28 июня, то получится, что муниципальный совет не проводил заседаний больше четырех месяцев. В начале сентября мундеп Михаил Шабалкин обратился в прокуратуру, чтобы инициировать роспуск совета из-за бездействия депутатов. Войтановский считает, что основания для роспуска есть, но отметил, что окончательное решение за прокуратурой.

Напомним, Смольнинский районный суд признал неправомочным собрание депутатов 4 июня, на котором мундепы проголосовали за отставку главы, и восстановил Войтановского в должности.

Конфликт в МО "Лиговка-Ямская" между депутатами и главой округа продолжается около двух лет. Народные избранники недовольны тем, как распределяется бюджет, но сменить руководителя МО они не могут. Здание муниципалитета уже четыре месяца закрыто из-за коронавирусных ограничений, что не позволяет провести заседание совета.

Константин Леньков