Член СПЧ предложил создать экологическую полицию, Москалькова не стала возражать

Ситуация с защитой окружающей среды в России такова, что целесообразно учредить новое силовое ведомство, полагает член президентского Совета по правам человека Андрей Бабушкин.

"Считаю, что экологическую полицию хотя бы в порядке эксперимента надо попробовать восстановить в разных регионах страны", – цитирует "Интерфакс" его выступление на международной правозащитной конференции.

Омбудсмен Татьяна Москалькова, участвовавшая в дискуссии, сочла, что инициатива адекватна нынешним проблемам и что компетентных кадров и профильных природозащитных структур в стране теоретически может не хватать.

"У нас есть экологическая прокуратура, и логично было бы иметь специальные подразделения, они раньше существовали, потому что участковый инспектор не может охватить специальные зеленые массивы, поскольку там совершенно другая методика расследования преступления или предупреждения, использование техники, фиксации этих нарушений", – вспомнила чиновница.

Со своей стороны Бабушкин привел пример эксперимента с попыткой внедрить экологическую полицию в Москве, который был свернут.