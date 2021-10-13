Градозащитники хотят защитить флигели дворца Воронцова от сноса

Куйбышевский районный суд 7 октября зарегистрировал иск членов ВООПИиК Александра Кононова, Анны Капитоновой и градозащитника Олега Мухина к КГИОП с требованием приостановить работы рядом с объектами культурного наследия федерального значения "Дворец Воронцова М. И. (Пажеский корпус)" и "Ансамбль улицы Зодчего Росси". Организация, выполняющая демонтаж флигелей Воронцовского дворца, по информации градозащитников, якобы может не иметь необходимой для этого документации.

– Кроме того, сейчас комитет по охране памятников рассматривает наше заявление, тем не менее работы ведутся. Сейчас там разбирают третий этаж, – рассказал ЗАКС.Ру Мухин.

Мухин пояснил, что инициативная группа также через суд пытается добиться включения трех флигелей, расположенных по адресу Садовая улица, дом 26, литеры Н, П, Р, в состав ансамбля дворца Воронцова. Их намерены демонтировать. Летом 2021 года КГИОП опубликовал акт экспертизы об аварийном состоянии флигелей. Данные об исторической ценности этих построек в документе не упоминаются, при этом официально объектами культурного наследия прилегающие постройки не значатся.

По состоянию на 12 октября иск оставлен без движения, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Мухин пояснил, что претензия суда заключается в якобы неправильной терминологии. Истцам необходимо устранить недостатки до 1 ноября.

Строительство Воронцовского дворца завершилось в 1758 году. В нем располагались Пажеский корпус, пехотная школа РККА. После войны — Суворовское училище. В 2019 году дворец передали во владение Третьему кассационному суду общей юрисдикции.

Константин Леньков