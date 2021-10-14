ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:29

В Финляндии рассказали о возобновлении железнодорожного сообщения между Петербургом и Хельсинки

фото ЗакС политика В Финляндии рассказали о возобновлении железнодорожного сообщения между Петербургом и Хельсинки

Железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки, вероятнее всего, возобновится уже грядущей зимой, пишет "Фонтанка", ссылаясь на соответствующие заявления финской ж/д компании VR и пограничной службы скандинавского государства.

"План заключается в том, чтобы начать [движение "Аллегро"] к рождественскому сезону", – рассказал пресс-секретарь VR Тату Туоминен.

Превентивно компании предстоит достигнуть соглашения с РЖД.

Руководитель отдела коммуникаций пограничной службы Финляндии Киммо Ахвонен уточнил, что поездки на "Аллегро" смогут совершать лишь отдельные категории граждан – как и в остальных случаях пересечения границ между странами.

"На практике это [открытие КПП "Вайниккала"] означает, что пассажирские перевозки поездом через границу возможны", – заключил Ахвонен.

Отметим, что решение об открытии КПП "Вайниккала" было принято 14 октября: пункт начнёт работу 18 числа текущего месяца.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости14 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама