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Новости 12:25

Гордума Пензы приняла отставку мэра города Андрея Лузгина

фото ЗакС политика Гордума Пензы приняла отставку мэра города Андрея Лузгина

Депутаты Гордумы Пензы приняли отставку Андрея Лузгина с поста мэра города, сообщается на сайте пензенской администрации.

Гордума собралась на внеочередное заседание по этому поводу. Отставку Лузгина приняли большинством голосов. Также депутаты приняли решение о проведении конкурса на должность мэра. В состав конкурсной комиссии войдут 14 человек, половину из них выбирают депутаты гордумы, половину - глава региона.

Об отставке Лузгина стало известно 12 октября. Он решил уйти по собственному желанию после двух лет работы. За последний месяц в России со своих постов ушли мэры нескольких городов.  Ранее в октябре ушел в отставку мэр Белгорода Юрий Галдун. Перед этим свои посты покинули мэр Оренбурга Владимир Ильиных и мэр Омска Оксана Фадина. Последние два экс-мэра перешли в Госдуму, став депутатами.

фото: penza-gorod.ru


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