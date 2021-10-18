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Новости 18 октября, 19:35

Фургал попросил привлечь к суду над ним коллегию присяжных

фото ЗакС политика Фургал попросил привлечь к суду над ним коллегию присяжных

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, с прошлого лета находящийся в московском изоляторе по делу об организации убийств, из заключения попросил судить его с привлечением присяжных, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Карапетяна.

"Только что Сергей Иванович подписал протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела. Он настаивает на своей невиновности и заявил о том, чтобы судебный процесс проходил с участием коллегии присяжных заседателей", - приводится цитата юриста.

Суть засекреченного дела Фургала, состоящего из 74 томов, заключается в том, что, по версии следствия, в 2004-2005 годах он "заказал" нескольких бизнесменов. Многочисленные сторонники экс-губернатора уверены, что его преследование политически мотивировано и связано с его сверхпопулярностью в регионе на фоне не столь впечатляющих рейтингов руководства РФ.

Задержание и этапирование бывшего чиновника в Москву в июле 2020-го вызвало вспышку негодования у хабаровчан, которые в течение нескольких месяцев стали выходить на митинги беспрецедентной численности. Однако уличный протест властям удалось купировать, а на прошедших в сентябре нынешнего года выборах губернатором стал кремлевский ставленник Михаил Дегтярев.


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