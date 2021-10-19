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Суд в Петербурге постановил депортировать нигерийцев, задержавшихся после Евро-2020

фото ЗакС политика Суд в Петербурге постановил депортировать нигерийцев, задержавшихся после Евро-2020

Суд в Петербурге вынес решение о выдворении двух нигерийцев, которые приехали летом на чемпионат Европы по футболу и решили остаться в городе без законных на то оснований.

"Эзех Принцэ Олучи и Осакану Огхекено признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации")", - гласит сообщение от объединенной пресс-службы судов.

Помимо выдворения, нарушителей обязали заплатить в российский бюджет по 5 тысяч рублей штрафа. Задержали нигерийцев на прошлой неделе в Невском районе.

Напомним, что чемпионат Европы, на котором российская сборная не смогла выйти из группы, завершился 11 июля победой итальянской команды. Петербург принял шесть матчей турнира.


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