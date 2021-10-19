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Новости 18:02

Суд отменил штраф активисту "Весны" Левкину за акцию с чаепитием

фото ЗакС политика Суд отменил штраф активисту "Весны" Левкину за акцию с чаепитием

Дзержинский районный суд Петербурга 19 октября отменил административное наказание участнику движения "Весна" Никите Левкину за перформанс "Чаепитие с новичком" в день рождения Владимира Путина в 2020 году, сообщил ЗАКС.Ру адвокат "Апологии протеста" Виталий Черкасов.  

По словам адвоката, постановление Росреестра о захвате участка было составлено предвзято, основываясь лишь на полицейском протоколе. 

- Свое постановление должностное лицо Росреестра вынесло с серьезными процессуальными нарушениями. По сути, он дело не рассматривал. Он мне сразу заявил: "Эти товарищи, которых вы защищаете, насмотрелись американских фильмов, почувствовали себя суперменами и решили неуважительно отнестись к полиции", - рассказал Черкасов. 

Штраф второго участника "чаепития" Богдана Литвина также намерены отменить. Ранее принимать жалобу на его штраф в районном суде отказались, но Горсуд обязал пересмотреть дело. 

Напомним, годом ранее, в ноябре 2020 года, участников "Весны" Левкина и Литвина оштрафовали на 5 тысяч рублей за самовольный захват земельного участка (ст. 7.1 КоАП) возле дома в Басковом переулке, где свое детство провел Путин. Активисты организовали чаепитие, расставив стулья и стол на тротуаре на несколько минут. Акцию связали с госпитализацией политика Алексея Навального в августе 2020 года. Его сторонники поначалу предполагали, что оппозиционер мог быть отравлен чаем в аэропорту Томска. 


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