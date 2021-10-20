Мандат Прилепина в Госдуме передали эсеру Кузнецову

Центральная избирательная комиссия 20 октября передала вакантный мандат депутата Государственной Думы кандидату "Справедливой России - За правду" Дмитрию Кузнецову. Член ЦИК Антон Лопатин напомнил, что ранее избранный от эсеров депутат решил досрочно сложить полномочия. Речь идет о сопредседателе партии "Справедливая Россия - За правду" Евгении (Захар - псевдоним) Прилепине.

Его заявление по собственному желанию Госдума одобрила 14 октября, сообщил Лопатин. "Справедливая Россия" решила на его место выдвинуть Кузнецова, рассказал член ЦИК. Он процитировал аргументацию эсеров: "В связи с активным участием в деятельности партии".

Кузнецов участвовал в выборах в Госдуму по списку партии. Он входил в региональную группу №36 - Нижегородская область.

София Саттарова