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Новости 11:15

Мандат Прилепина в Госдуме передали эсеру Кузнецову

фото ЗакС политика Мандат Прилепина в Госдуме передали эсеру Кузнецову

Центральная избирательная комиссия 20 октября передала вакантный мандат депутата Государственной Думы кандидату "Справедливой России - За правду" Дмитрию Кузнецову. Член ЦИК Антон Лопатин напомнил, что ранее избранный от эсеров депутат решил досрочно сложить полномочия. Речь идет о сопредседателе партии "Справедливая Россия - За правду" Евгении (Захар - псевдоним) Прилепине.

Его заявление по собственному желанию Госдума одобрила 14 октября, сообщил Лопатин. "Справедливая Россия" решила на его место выдвинуть Кузнецова, рассказал член ЦИК. Он процитировал аргументацию эсеров: "В связи с активным участием в деятельности партии". 

Кузнецов участвовал в выборах в Госдуму по списку партии. Он входил в региональную группу №36 - Нижегородская область. 

София Саттарова


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