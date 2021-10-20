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Новости 14:55

Суд взыскал неустойку с арендатора исторического дома на Итальянской улице

фото ЗакС политика Суд взыскал неустойку с арендатора исторического дома на Итальянской улице

КГИОП добился взыскания неустойки с арендатора дома № 11 по Итальянской улице, включенного в реестр памятников регионального значения, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Представители комитета в своем иске указывали на то, что ответчик Татьяна Рягузова не исполняет требования ранее вступившего в силу судебного решения: не демонтирует металлические листы и решетки, появившиеся в трех оконных проемах.

В ходе разбирательства Рягузова  в свою защиту ссылалась на то, что никак не меняла внешний вид окон и что это произошло до появления у нее права собственности. Тем не менее суд занял сторону комитета, взыскав с ответчика "судебную неустойку в размере 25 000 рублей за каждый случай неисполнения решения суда в установленные сроки, а в случае дальнейшего неисполнения решения суда – 10 000 рублей в месяц".

Жилое здание на Итальянской, 11, известно как "Дом, где в 1888-1889 гг. жил художник Серов Валентин Александрович".


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