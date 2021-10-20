Бюро "Справедливой России" приняло в партию депутатов ЗакСа Алескерова и Новикова

Бюро совета петербургского отделения "Справедливая Россия – За правду" приняла в ряды партии депутатов Законодательного собрания Андрея Алескерова и Александра Новикова, сообщила ЗАКС.Ру председатель совета реготделения и депутат ЗакСа Марина Шишкина. По ее словам, оба парламентария уже давно решили вступить в ряды эсеров.

Также бюро партии рекомендовало назначить Алескерова заместителем председателя фракции "Справедливой России" в ЗакСе, добавила Шишкина. Она уточнила, что фракция намерена рассмотреть этот вопрос 21 октября.

Алескеров и Новиков прошли в состав ЗакСа при поддержке "Справедливой России". Также партию в парламенте представляют Шишкина, Любовь Менделеева и Михаил Амосов.

Напомним, Новиков до избрания в ЗакС был предпринимателем. Алескеров руководил муниципальным образованием "Южно-Приморский".

София Саттарова