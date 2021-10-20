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Новости 18:01

Гособвинение запросило более трех лет колонии обвиняемому в поджоге машины Росгвардии на акции протеста

фото ЗакС политика Гособвинение запросило более трех лет колонии обвиняемому в поджоге машины Росгвардии на акции протеста

Прокуратура в ходе прений сторон в Пресненском суде Москвы потребовала приговорить 26-летнего Сергея Василенко к трем годам и трем месяцам колонии по делу о поджоге машины Росгвардии на акции протеста 31 января, передает ТАСС.

Обвинение просит признать Василенко виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога) и отправить его в колонию общего режима.

Василенко задержали в начале февраля. Ему вменяют нарушение ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества путем поджога). По версии следствия, на протестах 31 января в Москве он поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии, никто не пострадал.

При этом в Росгвардии изначально заявляли, что причиной возгорания могли стать технические неполадки. В МЧС говорили, что заведенный автомобиль мог загореться из-за короткого замыкания.

 


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