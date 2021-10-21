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Новости 12:18

"Нам стыдно": члены "Яблока" выступили против решения снимать с регистрации сторонников Навального и "Умного голосования"

фото ЗакС политика "Нам стыдно": члены "Яблока" выступили против решения снимать с регистрации сторонников Навального и "Умного голосования"

Члены "Яблока" опубликовали совместное заявление, в котором выступили против решения федерального политкомитета партии лишать регистрации тех, кто поддерживает Алексея Навального и "Умное голосование".

Авторы заявления считают, что руководство "Яблока" "действует против всех тех, кто разделяет ценности партии".

"Вместо критики государственной власти и избирательной системы, вместо рассуждений о причинах провала партии на выборах - ФПК яростно критикует политического заключённого Навального и стратегию Умного голосования. Нам стыдно за то, что партия дошла даже до составления списков сторонников Умного голосования! Это - настоящий публичный донос", - говорится в заявлении.

Подписавшиеся члены "Яблока" потребовали от руководства прекратить "борьбу с гражданским обществом в России" и сложить полномочия. 

Под заявлением подписались "яблочники" из Москвы, Архангельска, Костромы, Новгорода и ряда других городов. В Петербурге подписи поставили 26 членов "Яблока".

О том, что федеральный политкомитет "Яблока" решил снимать с регистрации членов партии стало известно 18 октября. В политкомитете сочли, что любая форма поддержки других партий через "Умное голосование", а также поддержка политики Алексея Навального "несовместимы с членством в партии".


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