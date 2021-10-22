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Новости 10:21

Вице-спикеру ЗакСа Бондаренко поручили взаимодействие с Хошимином

фото ЗакС политика Вице-спикеру ЗакСа Бондаренко поручили взаимодействие с Хошимином

Вице-спикер Законодательного собрания Петербурга Николай Бондаренко войдет в межведомственную рабочую группу по взаимодействию между правительством региона и народным комитетом вьетнамского города Хошимин. Соответствующий проект постановления одобрили на заседании комитета по законодательству ЗакСа 22 октября. 

– Николай Леонидович, работая в правительстве, курировал сотрудничество с Вьетнамом и внёс в двустороннее сотрудничество существенный вклад, – отметил председатель КПЗ Всеволод Беликов. 

Проект постановления о делегировании Бондаренко ЗакС примет на одном из ближайших заседаний.

Хошимин — крупнейший город Вьетнама. До 1975 года носил название Сайгон.

Сергей Еремеев


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