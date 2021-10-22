Суд не стал отменять итоги выборов на четырёх УИК в Кировском районе

Кировский районный суд Петербурга 22 октября отказался удовлетворять иск кандидата в депутаты Законодательного собрания Петербурга от "Справедливой России — За правду" по 17-му избирательному округу Андрея Силинга об отмене итогов выборов в участковых избирательных комиссиях № 612, № 620, № 622 и № 625.

По заявлению Силинга, на этих участках могли быть подменены результаты подсчета голосов. По его словам, данные в итоговых протоколах, копии которых ему передали наблюдатели, отличаются от тех, что были опубликованы в ГАС "Выборы".

По информации из Горизбиркома, которую запросил суд, пересчета голосов на этих участках не проводили.

Представитель избиркомов заявил, что в реестре выданных копий документов избирательной комиссии часть из представленных истцом вовсе не числится. Например, на участке №620 наблюдатели от справедливороссов, которые передали Силингу протоколы, по данным из реестра, не получали их.

Сторона ответчика просила прекратить рассмотрение дела, так как вне зависимости от решения суда изменить результатов выборов не удастся - голосов на этих четырех УИК не хватит для победы другому кандидату. Из-за этого, по мнению представителя участковых комиссий, Силинг не может быть выгодоприобретателем в такой ситуации. Кроме того, итоговое количество голосов за "Справедливую Россию - За правду" на ГАС "Выборы" совпадает с числами в протоколах Силинга. Ответчик считает, что в таком случае права истца не нарушены. Расхождения есть у других партий. На вопрос судьи о наделении полномочиями по защите прав других политических объединений Силинг ответил, что его никто не назначал, но он делает это, чтобы восстановить справедливость.

Представитель ТИК №3, которая привлечена в качестве заинтересованного лица, на заседание не явился.

После заседания кандидат рассказал ЗАКС.Ру, что намерен добиваться отмены результатов в Городском суде. Он уверен, что все представленные им протоколы подлинны.

Силинг шёл на выборы по 17-му округу по территориальной группе. В парламент от этой территории избрался кандидат "Единой России" Денис Четырбок.

Константин Леньков