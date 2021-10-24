Госдеп США отнес россиян к "бездомным национальностям" и рекомендовал получать иммиграционные визы в Варшаве

Госдеп США отнес граждан России, желающих получить иммиграционную визу, к категории homeless nationalities (бездомные национальности), следует из документа на сайте ведомства.

К этой категории американская сторона относит просителей иммиграционных виз из стран, где у США нет консульского представительства, или где политическая ситуация нестабильна, из-за чего сотрудники американского консульства не могут обрабатывать заявки. Кроме россиян, в эту категорию включены граждане Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы, Йемена.

Гражданам России рекомендовали обращаться за иммиграционными визами США в консульские представительства в Варшаве.

В конце декабря 2020 года США заявили о намерении закрыть два последних генконсульства в России: в Екатеринбурге и во Владивостоке. Это связывалось с решением российских властей в 2017 году скоратить численность сотрудников американской дипмиссии.

В конце апреля посольство США в Москве объявило, что прекратит выдавать россиянам любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических. Это случилось после того, как 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому "недружественные иностранные государства" не могут нанимать на работу людей, находящихся на территории России. Уже заключенные договоры предписывалось расторгнуть. 14 мая кабмин РФ внес в список "недружественных стран" США и Чехию.