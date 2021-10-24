Правительство не поддержало законопроект о наказании за невыполнение предвыборных обещаний

Правительство не поддержало законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний для избранных политиков, документ опубликован в базе данных Госдумы.

Законопроект в нижнюю палату парламента внес депутат Госдумы от "Справедливой России — За правду" Олег Нилов. Он предлагал привлекать к уголовной ответственности тех, кто занял государственные должности по итогам выборов, но не предпринял "всех зависящих от них мер" для выполнения предвыборных обещаний. Нилов предлагал штрафовать за это на 100-300 тысяч рублей или отправлять на принудительные работы сроком до года.

Кабмин в отзыве указал, что в законопроекте использованы "неконкретизированные оценочные формулировки": например, "непринятие всех зависящих от него мер", "четко определенное данное в безусловной форме обязательство" и "совершить в будущем". Это может привести к произвольному правоприменению, опасаются в правительстве. К тому же, отметил кабмин, в пояснительной записке Нилов не привел статистические данные, которые обосновали бы необходимость криминализировать невыполнение предвыборных обещаний.