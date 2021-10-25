Торговые центры Петербурга продолжат работать во время локдауна

Торгово-развлекательные комплексы в Петербурге будут открыты во время нерабочих дней, но работать смогут лишь продуктовые магазины, аптеки и прививочные пункты, передает "Интерфакс" со ссылкой на зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова.

Ситов указал, что торговые центры будут открыты, "потому что будут там работать пункты вакцинации, аптеки, продовольственные магазины, магазины, продающие товары первой необходимости". Прививочные пункты есть в торговых центрах ПИК, "Гранд Каньон", "Галерея", "Норд", "Озерки", "Европолис", "Академ-Парк", "Родео Драйв", "ОКА", "Заневский каскад", "Охта Молл", "Платформа", "Жемчужная плаза", "Питер Радуга", "Невский", "Парад", "Сити Молл", "Гулливер", "Питерлэнд", "Леомолл", "Грин Парк", аутлет "Пулково", "РИО", "Балканский", и ДЛТ.

При этом работа торговых островков и предприятий на улице будет запрещена, отметил Ситов. По его словам, эти объекты относятся к предприятиям, которые не имеют торгового зала, а значит, не смогут работать с 30 октября по 7 ноября во время локдауна. Ситов сообщил, что фудкортам разрешат работать на доставку.