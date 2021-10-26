В период мини-локдауна петербургский транспорт будет работать в режиме выходного дня

Общественный транспорт в Петербурге в нерабочий период с 30 октября по 7 ноября будет работать в штатном режиме, соблюдая график выходного дня, сообщает пресс-служба профильного комитета Смольного.

"Стоимость проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте не изменится", - отдельно подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее в соцсетях получили распространение фейковые скриншоты, из которых следовало, что в Петербурге якобы десятикратно повысят проезд в общественном транспорте с целью вынудить людей оставаться дома.

Напомним, что с целью прервать цепочки распространения коронавируса с 30 октября по 7 ноября будут закрыты для посещения кафе, бары и иные общественные площадки. Внутри торговых центров будут функционировать только продовольственные магазины, аптеки и пункты вакцинации. По оценке губернатора Александра Беглова, петербуржцам следует удвоить показатели вакцинации: на сегодняшний день привито от инфекции менее двух миллионов человек.