Повелий пообещал советоваться с депутатами по вопросам капремонта

Претендующий на должность вице-губернатора Петербурга глава Колпинского района Анатолий Повелий высказался о перспективах субсидирования фонда капитального ремонта городом. Вопрос на встрече с депутатами ЗакСа утром 27 октября поднял лидер фракции ЛДПР Павел Иткин.

Он напомнил, что не так давно Повелий говорил в интервью, что фонд не будут субсидировать из бюджета.

— Я немного уточню. Я говорил о том, что мы идем к той схеме, когда собственник будет содержать свое жилье. Это мировая практика. Сама по себе программа задумывалась таким образом, чтобы сделать переход постепенным, — объяснил Повелий.

Он добавил, что не стоит проводить "шокирующую политику", как это делали "украинские соседи", которые резко перешли на европейские стандарты. По словам главы Колпинского района, необходима "мягкость и бархатность перехода".

Отвечая на уточняющие вопросы коммунистов, чиновник заявил, что выступает за создание справедливой схемы содержания жилья с участием собственников. Он также подчеркнул, что решение о том, будет ли повышаться плата за капремонт для населения в 2022 году, еще не принято.

— Губернатор и правительство будут советоваться в том числе с Заксобранием. Это не решение одного вице-губернатора, — сказал Повелий.

Редакция проекта бюджета города на 2022 год, который ЗакС будет рассматривать в первом чтении 27 октября, не предусматривает бюджетного субсидирования фонда капитального ремонта. Если в окончательной редакции эта статья расходов не увеличится, взносы на капремонт могут вырасти. Ранее на заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа представители финансового блока Смольного не стали давать прямого ответа на вопрос, будет ли ко второму чтению подготовлена поправка о субсидировании фонда.

Напомним, утверждение городским парламентом кандидатуры Повелия на должность вице-губернатора по вопросам жилищно-коммунального хозяйства также запланировано на 27 октября.

Сергей Еремеев