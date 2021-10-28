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Новости 14:57

РИА "Новости": В Москве задержали студента по подозрению в применении силы к росгвардейцу на акции протеста

фото ЗакС политика РИА "Новости": В Москве задержали студента по подозрению в применении силы к росгвардейцу на акции протеста

Правоохранители в Москве задержали мужчину по подозрению в том, что он якобы ударил росвардейца ногой во время акции протеста зимой 2021 года, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По словам источника, задержанный — 20-летий Антон Калиткин, студент МАДИ. Собеседник агентства утверждает, на акции 23 января он якобы ударил ногой бойца Росгвардии по руке на Страстном бульваре. 

Силовик не пострадал, но произошедшее квалифицировали как нарушение ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Калиткин находится под подпиской о невыезде.

Крупные акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов России 23 и 31 января. После митингов силовики возбудили десятки уголовных дел о применении силы к правоохранителям.


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