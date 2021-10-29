Песков отказался комментировать отклонение законопроекта об отмене оплаты ЖКУ для ветеранов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать отклоненный депутатами Госдумы законопроект о бесплатном предоставлении услуг ЖКХ ветеранам Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

Песков заявил, что ничего не может сказать, и он не располагает информацией на этот счет.

"Я не знаю, о чем там шла речь, о чем законопроект, не могу никак прокомментировать", — добавил Песков. По его словам, эта тема не доходила до Владимира Путина.

Госдума отклонила законопроект в первом чтении 28 октября. Из петербургских депутатов его поддержали только представители "Справедливой России – За правду" Олег Нилов и Елена Драпеко, коммунист Сергей Пантелеев и член Партии Роста Оксана Дмитриева.