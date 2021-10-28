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Новости 13:20

Только 4 депутата из Петербурга поддержали законопроект об отмене оплаты ЖКУ для участников войны

фото ЗакС политика Только 4 депутата из Петербурга поддержали законопроект об отмене оплаты ЖКУ для участников войны

Государственная Дума отказалась принимать в первом чтении проект закона о полном освобождении участников Великой Отечественной войны от взносов на капремонт и оплаты жилищно-коммунальных услуг. Инициативу еще в прошлом созыве внес депутат от ЛДПР Андрей Кузьмин. 

Из петербургских депутатов законопроект поддержали только представители "Справедливой России – За правду" Олег Нилов и Елена Драпеко, коммунист Сергей Пантелеев и не входящая ни в одну из фракций член Партии Роста Оксана Дмитриева.

Единороссы Вячеслав Макаров, Сергей Соловьев, Александр Тетердинко, Сергей Боярский, Николай Цед, Виталий Милонов, Евгений Марченко и Михаил Романов не голосовали. Представительница "Новых людей" Ксения Горячева воздержалась. 

В пояснительной записке автор законопроекта рассчитал, что бюджету введенние перечисленных льгот обойдется примерно в 0,5 млрд рублей в год.

Фото: duma.gov.ru/


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