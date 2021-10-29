Суд не удовлетворил последний "поствыборный" иск Вишневского

Куйбышевский районный суд Петербурга 28 октября отказал в удовлетворении иска депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского ("Яблоко") к УИК № 2208, где итоги голосования в ЗакС по 2-му округу признали недействительными из-за "лишних избирательных бюллетеней", сообщил ЗАКС.Ру юрист Павел Шапчиц.

По предварительным данным, на этом участке Вишневский обгонял своего соперника от "Единой России" Александра Ржаненкова примерно на 80 голосов. Во время подсчета голосов комиссия обнаружила расхождение в количестве выданных бюллетеней и числе бюллетеней в урнах.

Представитель истца юрист Павел Шапчиц считает, что участковая комиссия неправомерно объявила голосование недействительным из-за 69 "лишних избирательных бюллетеней", так как такого термина в избирательном законодательстве нет. Он отметил, что в позиции УИК нет ссылок на нормы закона, которые могли бы служить поводом для отмены результатов голосования.

– Дело действительно интересное. Здесь ясно видны двойные стандарты прокуратуры и суда в части доказывания протокола. Когда мы пытаемся доказать что-то, то "все голословно", "это фантазии". А вот когда они хотят отменить итоги, то можно вообще ничего не доказывать. Можно голословно заявить, что был вброс, – рассказал Шапчиц.

Уголовного дела по факту "вброса" заводить не стали. Суд отказался запрашивать видео с участка, на котором могли запечатлеть фальсификацию.

Всего Вишневский подал более десяти исков в Дзержинский, Куйбышевский и Смольнинский районные суды. Поводами для обращений в суд становились подозрения в так называемых "каруселях", отсутствие индикаторных полосок на сейф-пакетах и другие заявления о нарушениях во время трехдневного голосования. Ни один из исков не удовлетворили. Шапчиц рассказал, что программа-минимум достигнута. Им удалось сформировать "библиотеку нарушений", закрепленную в судебных решениях.

– Суд сказал, что вот такие нарушения не являются основанием для признания итогов недействительными, а такие являются. Мы получили практически полную библиотеку нарушений по сейф-пакетам. Пойдем в Горсуд с этими вопросами, может, даже и в кассацию. Все мы это проделаем, а потом отправим в Центризбирком и скажем: "Ребята, ну посмотрите, какой правовой бардак вы создали своим положением о трехдневном голосовании", – рассуждает Шапчиц.

Вишневскому удалось избраться в Законодательное собрание по списку партии. Победителем по одномандатному округу № 2 стал бывший председатель комитета по социальной политике Ржаненков. В Думу по 216-му округу, по которому выдвигался Вишневский, избрался бывший вице-спикер городского парламента Сергей Соловьев.

Константин Леньков