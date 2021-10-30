ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:15

Новый максимум за эпидемию: в России выявили свыше 40,2 тысяч случаев COVID-19 за сутки

фото ЗакС политика Новый максимум за эпидемию: в России выявили свыше 40,2 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявили 40 251 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Это новый рекорд по суточному приросту заболевших и второй раз, когда за день зарегистрировано свыше 40 тысяч случаев. Предыдущий рекорд был установлен за пару дней до этого, 28 октября. 

Нарастающим итогом за время эпидемии в России выявлено 8 472 797 случаев заболевания. По официальным данным, на 30 октября от коронавируса умерли 237 380  россиян. 1 160 летальных исходов зафиксировано за последние сутки.

Тройка регионов с самой неблагополучной эпидемиологической ситуацией остается прежней. На первом месте Москва: там заболели еще 7 267 человек. На втором месте Петербург, где прибавилось 3 578 заболевших: максимальное значение с 5 января. На третьем - Подмосковье, где заразились еще 2 680 жителей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама