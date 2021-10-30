Новый максимум за эпидемию: в России выявили свыше 40,2 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявили 40 251 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Это новый рекорд по суточному приросту заболевших и второй раз, когда за день зарегистрировано свыше 40 тысяч случаев. Предыдущий рекорд был установлен за пару дней до этого, 28 октября.

Нарастающим итогом за время эпидемии в России выявлено 8 472 797 случаев заболевания. По официальным данным, на 30 октября от коронавируса умерли 237 380 россиян. 1 160 летальных исходов зафиксировано за последние сутки.

Тройка регионов с самой неблагополучной эпидемиологической ситуацией остается прежней. На первом месте Москва: там заболели еще 7 267 человек. На втором месте Петербург, где прибавилось 3 578 заболевших: максимальное значение с 5 января. На третьем - Подмосковье, где заразились еще 2 680 жителей.