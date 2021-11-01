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Новости 12:59

В России появится штраф за опасную езду

фото ЗакС политика В России появится штраф за опасную езду

В проекте нового Кодексу об административных правонарушениях появится статья об опасном вождении, передает РИА "Новости" со ссылкой на сенатора Ирину Рукавишникову.

Под опасным вождением понимаются такие нарушения, как резкое перестроение через две полосы движения, несоблюдение дистанции, препятствование обгону, нарушение скоростного режима, отказ уступать дорогу автомобилю, у которого преимущество. Рукавишникова уточнила, что опасным считается вождение, когда "это носит не разовый, а системный характер, составляет именно стиль управления автомобилем". За это, по новому КоАП, будут штрафовать на три тысячи рублей.

Правительство определило понятие "опасная езда" в 2016 году. С тех пор ответственность за нее пока не вводилась. Рукавишникова подчеркнула, что с принятием нового КоАП лихачей будут штрафовать как за каждое отдельное нарушение, так и за опасную езду как за хамское отношение к другим участникам дорожного движения.

 


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