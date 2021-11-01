Суд оправдал экс-полицейского, обвиняемого в оскорблении силовика на митинге в поддержку Навального

Суд оправдал бывшего полицейского из Иваново Сергея Римского, который являлся фигурантом уголовного дела об оскорблении силовика (ст. 319 УК РФ) на митинге в поддержку Алексея Навального, прошедшем 21 апреля, уведомляет "ОВД-Инфо"*.

Судья счёл, что экс-правоохранитель может быть оправдан "в связи с недоказанностью умысла на публичное оскорбление представителя власти".

В случае обвинительного приговора Римскому грозил штраф до 40 тысяч рублей либо обязательные или исправительные работы сроком до одного года.

Как полагали следователи, в ходе протеста 21 апреля мужчина нецензурно выражался в адрес полицейского Александра Чиченова. При этом последний, как рассказывал Римский, в ходе очной ставки сообщил, что не имеет к нему претензий.

Сергей Римский уволился из рядов полиции в звании старшего лейтенанта после того, как суд заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. После этого он начал активно поддерживать политика в соцсетях и принимать участие в протестах.

*Минюст внес правозащитный проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов