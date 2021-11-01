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Новости 1 ноября, 20:54

Главврач детской больницы имени Филатова рассказала о тяжелом течении коронавируса у детей

фото ЗакС политика Главврач детской больницы имени Филатова рассказала о тяжелом течении коронавируса у детей

Главный врач детской городской больницы № 5 имени Филатова Людмила Исанкина в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявила, что четвертая волна коронавируса в Петербурге отличается более более тяжелым течением болезни у детей.

"На сегодняшний день у нас в реанимации четыре ребенка с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, с пневмонией. И двое из них находятся на искусственной вентиляции легких", — приводит слова Исанкиной "Фонтанка.ру".

По ее словам, четверть детей — 25% — переносят коронавирус с пневмонией. Младшему из пациентов больницы с этим диагнозом было 14 дней.

В инфекционном корпусе больницы развернуто 362 койки, из них свободны 69. Исанкина добавила, что госпитализация сохраняется на высоком по сравнению с летом уровне, в день в больницу доставляют 70–95 детей с коронавирусом, пневмониями и другими инфекционными заболеваниями.

 


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